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Донецкая группа новостей

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  • Александр Гуреев
    Это пиздец, в последнее время невозможно скорым выезжать на вызовы. Таких сажать без УДО на 25 лет. Пару человек поса...Мерседес на полно...
  • Eduard
    Кто тот недоумок что додумался деревянные здания так рядом строить?Донецкая группа н...
  • Eduard
    Говорят труба перегрелась! Она неделю бы тлелаа тут горит всё как солома бензином облитая!Донецкая группа н...

Мужик на школе 149 балдеет

Мужик на школе 149 балдеет

Мужик на школе 149 балдеет.

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