Bloomberg: Индия переработает российскую нефть в дизельное топливо и отправит его в Евросоюз

После вступления в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты 5 февраля Индия может существенно нарастить поставки в ЕС дизельного топлива, которое вырабатывается в стране из российской нефти, что не будет нарушением санкций Евросоюза.
После вступления в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты 5 февраля Индия может существенно нарастить поставки в ЕС дизельного топлива, которое вырабатывается в стране из российской нефти, что не будет нарушением санкций Евросоюза.
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