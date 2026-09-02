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Царьград

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Илья Шестаков: Россия нарастила экспорт рыбы в Европу на $200 млн

Илья Шестаков: Россия нарастила экспорт рыбы в Европу на $200 млн

Илья Шестаков, глава Росрыболовства, заявил на ВЭФ, что Европа импортирует русскую рыбную продукцию на сумму более $200 млн.

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