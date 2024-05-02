Он в огне не горит: Бунтовщики в Тбилиси не смогли сжечь флаг России и от злости разорвали его

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лина любимцева

Эти продажные Западу твари даже не желают понимать, что принятые решения по "иноагентам" в Грузии - служат на пользу Грузии. И что Россия тут совершенно не при чем. Тупорылые, что с нихз взять. А ВРЕД ОТ НИХ в отношении Грузии - РЕАЛЬНЫЙ!!