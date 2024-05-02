Бутовщики, вышедшие на митинг против закона об иноагентах в Грузии, хотели демонстративно сжечь флаг России.
Он в огне не горит: Бунтовщики в Тбилиси не смогли сжечь флаг России и от злости разорвали его
Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти продажные Западу твари даже не желают понимать, что принятые решения по "иноагентам" в Грузии - служат на пользу Грузии. И что Россия тут совершенно не при чем. Тупорылые, что с нихз взять. А ВРЕД ОТ НИХ в отношении Грузии - РЕАЛЬНЫЙ!!
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12 час.
СА
Сергей Андросов
Грузины давно люлей не получали, пидоры горбоносые.
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11 час.
Natalija Osminina
Как раз сейчас Грузия - единственная страна Закавказья, которая отказалась подчиняться ЕС и США. И жестко стала пресекать протесты. За что ЕС уже пригрозил вычеркнуть её из списка кандидатов в ЕС снять субсидии.
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5 час.
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