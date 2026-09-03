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Аграрии Алтайского края убрали зерновые более чем с половины полей

Аграрии Алтайского края убрали зерновые более чем с половины полей

Лидером по темпам уборки стал Смоленский район Аграрии Алтайского края продолжают уборочную кампанию.

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