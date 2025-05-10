Макрон, Туск, Мерц и Стармер прибыли на Украину

Иринушка

Какое нам дело, чего там наболтала кучка ублюдков, которым плевать даже на свои народы. Мне другое интересно - почему в начале войны западные посольства шутро сдристнули во львов, а теперь какой-то бесконечный политический туризм в куев. И никто ничего не боится.