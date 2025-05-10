Политика как он...
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Политика как она есть

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Макрон, Туск, Мерц и Стармер прибыли на Украину

Макрон, Туск, Мерц и Стармер прибыли на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли в Украину.

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Комментарии
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Иринушка
Какое нам дело, чего там наболтала кучка ублюдков, которым плевать даже на свои народы. Мне другое интересно -  почему в начале войны западные посольства шутро сдристнули во львов, а теперь какой-то бесконечный политический туризм в куев. И никто ничего не боится.
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2 час.
И
Иринушка
Ну почему же. Оставить одномоментно всю эту помойку без руководства и дать понять, что при продолжении вони будет еще хуже . Побегут как тараканы.
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
БАНДА из Евросоюза прикатила к БАНДЕ  на Украину.....  Сборище бандитов...
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