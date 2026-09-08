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ИА Регнум

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Известная телеведущая сообщила о неизлечимом заболевании крови

Известная телеведущая сообщила о неизлечимом заболевании крови

У телеведущей BBC Марьям Мошири диагностировали неизлечимое заболевание крови — полицитемию. Об этом она сообщила в интервью BBC News.

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