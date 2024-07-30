Павильон «Экономика Москвы» откроется в «Лужниках» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Узнать масштабы экономики города и ощутить себя ее частью, поиграть в интерактивные игры и викторины — все это смогут посетители павильона «Экономика Москвы» в «Лужниках» на форуме-фестивале «Территория будущего.
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