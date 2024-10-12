Адвокат: телеведущая Лазарева не признаёт вину по делу об оправдании терроризма

Арестованная заочно Замоскворецким судом Москвы по делу об оправдании терроризма телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) не считает себя виновной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии