Посол Моргулов: Россия и Китай начали вести подготовку к встрече премьеров

Встреча премьер-министров России и Китая состоится, скорее всего, до конца 2023 года. Об этом заявил посол в КНР Игорь Моргулов на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Шанхае, сообщило РИА «Новости».
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