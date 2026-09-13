В Киеве прогнозируют серьёзные экономические трудности в зимний период

Украина ожидает серьёзных экономических вызовов в предстоящий зимний период на фоне участившихся российских ударов по критической инфраструктуре и экспортным секторам, а также углубляющегося бюджетного кризиса, сообщили украинские официальные лица, передаёт Rambler.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым