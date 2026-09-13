В Киеве прогнозируют серьёзные экономические трудности в зимний период

Украина ожидает серьёзных экономических вызовов в предстоящий зимний период на фоне участившихся российских ударов по критической инфраструктуре и экспортным секторам, а также углубляющегося бюджетного кризиса, сообщили украинские официальные лица, передаёт Rambler.