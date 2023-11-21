Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области с участниками проекта по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и подростков «Движение на опережение» проведены мероприятия в...

Сотрудниками УНК ГУ с участниками проекта по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и подростков «Движение на опережение» - из общеобразовательной школы № 90 начата реализация мероприятий в рамках блока «Спорт в нашей жизни».