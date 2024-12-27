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Царьград

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Стал известен прогноз магнитных бурь на январь

Стал известен прогноз магнитных бурь на январь

В настоящее время наблюдается резкое увеличение вероятности мощных вспышек класса X на Солнце.Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала прогноз на январь 2025 года.

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