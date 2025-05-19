Австралия передаст списанные танки Украине

Обещанные Украине танки M1A1 Abrams уже на пути в страну, Австралия делает «все возможное», чтобы оказать давление на Россию, заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе в беседе с Владимиром Зеленским 19 мая в эфире австралийского телеканала ABC.