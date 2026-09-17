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Почти 100 тысяч участников: Осенний и Детский велофестивали прошли в Москве — фото и подробности

Почти 100 тысяч участников: Осенний и Детский велофестивали прошли в Москве — фото и подробности

Заезды состоялись 12 и 13 сентября 12 сентября в столице состоялся традиционный Осенний велофестиваль, который объединил более 65 тыс.

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