Трамп пообещал создать рабочую группу для рассмотрения дел политзаключенных

Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками заявил, что в случае победы на президентских выборах он создаст рабочую группу для рассмотрения дел политических заключенных, которые стали жертвами администрации действующего президента Джо Байдена, передает ТАСС.
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