Emirates Skywards объявила об эксклюзивном стратегическом партнёрстве с Visa

Бонусная программа Emirates Skywards, одноименной авиакомпании из ОАЭ, отмеченная наградами программа лояльности Emirates и Flydubai, объявила об эксклюзивном долгосрочном стратегическом партнёрстве с МПС Visa (США), мировым лидером в области цифровых платежей.
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