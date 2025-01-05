Юрий Бородавко: «Большунов очень сильно мотивирован, заряжен не только на тренировки, но и на гонки. Мотивация – подготовка к Олимпиаде-2026»

Лыжник решил пропустить «Гонку чемпионов» в Рязани из-за легкого недомогания. – Я, признаться, склонялась к версии о том, что проблемы со здоровьем у больших спортсменов часто бывают связаны с тем, что приходится выполнять тяжелую работу на фоне недостаточной мотивации.