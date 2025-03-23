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Экс-начальник безопасности в розыске за взятку и нелегальную миграцию

Экс-начальник безопасности в розыске за взятку и нелегальную миграцию

Бывший глава управления собственной безопасности МВД по Петербургу Алексей Васильев объявлен в розыск по делу о взятке.

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