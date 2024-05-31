Старый маразматик! Сам вот-вот отдаст душу дьяволу (Бог не примет) и хочет утянуть за собой весь мир?!

ИИ

Иван Иваныч

Старый козёл, сам уже на краю могилы стоит и других туда втянуть хочет. Вот он принцип: "После нас - хоть потоп" в действии. Видать, сволочь, хочет покинуть этот мир Последним Президентом США!