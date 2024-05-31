Решение главы США Джо Байдена позволить Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять переданное Западом оружие для ударов по территориям РФ, является безумным.
Миллиардер Сакс назвал безумием согласие Байдена на удары ВСУ по РФ
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Старый маразматик! Сам вот-вот отдаст душу дьяволу (Бог не примет) и хочет утянуть за собой весь мир?!
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20 час.
ИИ
Иван Иваныч
Старый козёл, сам уже на краю могилы стоит и других туда втянуть хочет. Вот он принцип: "После нас - хоть потоп" в действии. Видать, сволочь, хочет покинуть этот мир Последним Президентом США!
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19 час.
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