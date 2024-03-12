Вместо внедорожника: тест и обзор Aodes Workcross

Aodes WorkcrossЦена: от 1 757 000 р. Полностью независимая подвеска на мощных А-образных рычагах, амортизаторы и пружины с огромным запасом энергоемкости, высокий клиренс от 305 до 327 мм, внедорожные шины, совершенно плоское днище, силовой обвес, лебедка, тяговитые моторы, автоматическая трансмиссия с «понижайкой» и блокировками — в отличие от стандартных автомобилей-внедорожников, «сайды» Aodes не требуют дорогого тюнинга, ведь они изначально разрабатывались для бездорожья.