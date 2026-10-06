Автомобиль сбил лошадь на трассе под Бийском. Видео

Автомобиль сбил лошадь на трассе под Бийском утром 6 октября. Об этом сообщает "Деловой Бийск". По словам очевидца, авария произошла неподалеку от поселка Борового.
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