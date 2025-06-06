В МИД Израиля призвали МУС прекратить опасное злоупотребление властью

На фоне решения США ввести санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС) глава МИД Израиля Гидеон Саар выступил с критикой действий суда, назвав их злоупотреблением властью и угрозой суверенитету демократических государств.
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