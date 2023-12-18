РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Жидов(гнусная часть евреев) в мире никогда не уважали...А в России наши цари  и царицы вообще их кантовали по чем не ...США считают, что ...
  • Valentina hohlova
    не дождёмся мы никакой благодарности. наёмники натовцы смертельные враги. только в расход. Война на это и война чтобы...Российские бойцы ...
  • Александр Киевская Русь
    Поддерживаю.  Кому на хрен нужен этот лытышский язык?  Кто в мире говорит на нем? Какие значительные книги написаны н...Латвия выдворит б...

Несколько челябинских больниц остались без водоснабжения из-за аварии

Несколько челябинских больниц остались без водоснабжения из-за аварии

Из-за коммунальной аварии произошли изменения в работе нескольких больниц Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, из-за прорыва центрального водопровода была приостановлена плановая госпитализация в хирургические отделения областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, а также отделения областной клинической больницы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх