Несколько челябинских больниц остались без водоснабжения из-за аварии

Из-за коммунальной аварии произошли изменения в работе нескольких больниц Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, из-за прорыва центрального водопровода была приостановлена плановая госпитализация в хирургические отделения областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, а также отделения областной клинической больницы.