Британия объявила о включении России в усиленный режим контроля по FIRS

Великобритания примет решение о включении России в категорию стран с «усиленным» уровнем контроля в рамках новой Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), что является наиболее строгим режимом, заявил 1 апреля заместитель министра внутренних дел страны Дэн Джарвис в Палате общин (нижней палате) британского парламента.
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