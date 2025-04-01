Британия объявила о включении России в усиленный режим контроля по FIRS

Великобритания примет решение о включении России в категорию стран с «усиленным» уровнем контроля в рамках новой Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), что является наиболее строгим режимом, заявил 1 апреля заместитель министра внутренних дел страны Дэн Джарвис в Палате общин (нижней палате) британского парламента.