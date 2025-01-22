В Улан-Удэ арестовали бизнесмена из-за хищения миллионов по федеральному проекту

В Улан-Удэ арестован бизнесмен, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел о заключении обвиняемого под стражу до 16 марта 2025 года.