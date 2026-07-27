ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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На Рождественской открылись бесплатные занятия по бадминтону

Москвичей приглашают принять участие в бесплатных тренировках по бадминтону. Такие занятия развивают реакцию, координацию и выносливость, а также помогают поддерживать мышцы в тонусе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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