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Зрелость имеет значение: как хурма влияет на уровень железа в крови

Зрелость имеет значение: как хурма влияет на уровень железа в крови

Хурма одновременно содержит железо и вещества, которые по-разному влияют на его усвоение. Витамин C помогает этому процессу, а танины могут снижать биодоступность.

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