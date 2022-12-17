Артем Истомин: «Не могу рассуждать, когда Миронова будет готова, она еще не до конца выздоровела»

Тренер сборной России Артем Истомин рассказал о состоянии биатлонистки Светланы Мироновой. Спортсменка пропускает первую половину сезона по состоянию здоровья.

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