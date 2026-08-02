Избитый Зезин кое-что рассказал перед смертью: новое в деле гибели ученого

Депутат Свердловской области Вячеслав Вегнер передал слова погибшего. Теперь знают все. В Екатеринбурге разворачивается скандальная история, связанная с гибелью 67-летнего академика Российской академии наук Никиты Зезина.
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