вчера был день когда началась втроая мировая война 4 часа утра безобъявления войны фашисткая германиянапала на советский сюзе честь слава кто сражалсякто погиб защищая свою родину.
22 июня
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
вчера был день когда началась втроая мировая война 4 часа утра безобъявления войны фашисткая германиянапала на советский сюзе честь слава кто сражалсякто погиб защищая свою родину.
Свежие комментарии