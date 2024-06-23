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ЛНР и ДНР Россия

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Свежие комментарии

22 июня

22 июня

вчера был день когда началась втроая мировая война 4 часа утра безобъявления войны фашисткая германиянапала на советский сюзе честь слава кто сражалсякто погиб защищая свою родину.

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