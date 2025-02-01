Как «подсадить» любимого на тщательный уход за кожей?

﻿﻿Признайтесь, вы тоже задавались вопросом: «Как мне объяснить людям, которых я люблю, что крем для лица — это не какая-то странная штука, а элементарное средство ухода за собой?» Мужчины, какие они? «Почему я хочу, чтобы ты так обо мне заботился? Хватит мыла, я же мужчина!» А потом они жалуются на сухую кожу или новые прыщи.