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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый патч для Cyberpunk 2077 уже близко – в SteamDB замечены обновления Обновление 2.1 ...

Новый патч для Cyberpunk 2077 уже близко – в SteamDB замечены обновления Обновление 2.1 ...

Новый патч для Cyberpunk 2077 уже близко – в SteamDB замечены обновленияОбновление 2.1 для Cyberpunk 2077 определенно не станет последним патчем для игры: пользователи сообщают, что в базе данных SteamDB были замечены апдейты внутренней базы данных игры, что говорит об активной работе над выпуском патча.

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