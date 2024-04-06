Сварщик из Тихвина пойдет под суд за оправдание теракта в «Крокусе»

29 марта при анализе соцсети «Вконтакте» в сообществе «Подслушано/Тихвин», под записью о событиях, произошедших в ТЦ «Крокус Сити Холл», 29 марта в 03:54 был оставлен комментарий от пользователя «Александр Туманов».