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Сварщик из Тихвина пойдет под суд за оправдание теракта в «Крокусе»

Сварщик из Тихвина пойдет под суд за оправдание теракта в «Крокусе»

29 марта при анализе соцсети «Вконтакте» в сообществе «Подслушано/Тихвин», под записью о событиях, произошедших в ТЦ «Крокус Сити Холл», 29 марта в 03:54 был оставлен комментарий от пользователя «Александр Туманов».

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