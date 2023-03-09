Капризов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 74 очка в 65 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (4:2). Россиянин набрал 74-е (39+35) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 65 игр.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно
Свежие комментарии