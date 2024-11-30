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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский отбил 28 из 31 броска «Каролины», одержав 11-ю победу в сезоне

Вратарь «Флориды» одержал 2-ю победу подряд и 11-ю – в текущем чемпионате НХЛ. Всего в 17 играх сезона у россиянина 89,0% сэйвов при коэффициенте надежности 3,04.

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