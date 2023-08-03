☭КОМПАС

51 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Киркоров Милохина в розовом платье обцеловал всего. Позор!Гадкий бизнес. То...
  • Александр Зиборов
    Где наши деньги? Как Запад оплачивает наши товары, если он сам запретил нам получать доллары, евро, фунты и использов...Игры окончены: Ро...
  • ludmila Cernega
    И не только болгар, но и греков, например, ну и прочих.Русские братушки,...

Александр Маршал: «Эти люди стали моими личными врагами»

Александр Маршал: «Эти люди стали моими личными врагами»

Рок-музыкант, экс-участник знаменитого во всем мире коллектива «Парк Горького» Александр Маршал часто выступает в «горячих точках» и поёт для наших бойцов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх