Русский бизнесмен строит суперклуб в Европе: вы слышали об этом человеке?

Команда сенсационно дошла до поздних стадий еврокубков.В Европе осталось не так много команд, которые контролируются российскими бизнесменами.
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