Очевидцы засняли момент обрушения аварийного дома в Ростове

Момент обрушения первого подъезда жилого дома в Ростове-на-Дону попал на видео. На кадрах видно, как в районе второго этаже кирпичная кладка начала надламываться, после чего вся стена с грохотом и пылью полетела вниз.
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