В Магадане задержали лиц за фиктивное трудоустройство нелегальных мигрантов

Незаконная деятельность двух лиц — гражданина России и иностранца, пресечена в Магадане сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, 29 апреля сообщает пресс-служба ФСБ.
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