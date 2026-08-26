Коллекционный актив: 7 редчайших мотоциклов из СССР, за которые дают миллионы

В эпоху СССР мотоцикл считался практичной и доступной заменой дефицитному автомобилю. Однако времена изменились: массовые «Ижи» и «Восходы» с большим пробегом сегодня мало кого интересуют, а вот за штучными, редкими или безупречно сохранившимися моделями охотятся серьезные коллекционеры.
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