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Коллекционный актив: 7 редчайших мотоциклов из СССР, за которые дают миллионы

Коллекционный актив: 7 редчайших мотоциклов из СССР, за которые дают миллионы

В эпоху СССР мотоцикл считался практичной и доступной заменой дефицитному автомобилю. Однако времена изменились: массовые «Ижи» и «Восходы» с большим пробегом сегодня мало кого интересуют, а вот за штучными, редкими или безупречно сохранившимися моделями охотятся серьезные коллекционеры.

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