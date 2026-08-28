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Крым получил свыше 43 миллионов рублей на новые учебники для школьников старших классов

Крым получил свыше 43 миллионов рублей на новые учебники для школьников старших классов

Республике Крым выделено свыше 43 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ на закупку школьных учебников.

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