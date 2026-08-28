Крым получил свыше 43 миллионов рублей на новые учебники для школьников старших классов

Республике Крым выделено свыше 43 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ на закупку школьных учебников.
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