Netflix CEO Says 'Nothing In The Data' Could Have Predicted One Of The Streamer's Biggest Shows

Data drives everything these days - but, according to Netflix's CEO, one show proved that you can't base creative decisions on numbers alone.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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