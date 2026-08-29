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Netflix CEO Says 'Nothing In The Data' Could Have Predicted One Of The Streamer's Biggest Shows

Netflix CEO Says 'Nothing In The Data' Could Have Predicted One Of The Streamer's Biggest Shows

Data drives everything these days - but, according to Netflix's CEO, one show proved that you can't base creative decisions on numbers alone.

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