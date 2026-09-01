Силы ПВО за день сбили 109 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня сбили 109 украинских беспилотников. Об этом 1 сентября сообщило Министерство обороны РФ.
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