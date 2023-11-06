Названы самые надежные подержанные кроссоверы. Рейтинг составлен на основании отзывов 25 000 владельцев и опубликован WhatCar

Исследование, проведенное экспертами издания WhatCar и страховой компании MotorEasy, выявило, что надежность — это, безусловно, главное, о чем задумываются многие автолюбители, когда они готовы купить подержанный автомобиль с большим пробегом.
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