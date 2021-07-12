Любопытно, однако

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Сергей Зверев идет в Думу: мать моя женщина...

Сергей Зверев идет в Думу: мать моя женщина...

Наша Государственная Дума - это сборище фриков и бездельников, и никто никогда не убедит меня в обратно.

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вылитый литой
ну недаром же одна буква изменяет весь смысл работы этого органа и соответствует истине........
1941-1945
Дармоеды заняты изнурительной работой
vladimir bedarev
Шварцнегер же стал губернатором Калифорнии, почему же Звереву не стать депутатом Госдумы, он же не последний парень на деревне.

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