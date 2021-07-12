Сергей Зверев идет в Думу: мать моя женщина...

Любопытно, однакоПолитикаСергей Зверев идет в Думу: мать моя женщина... Наша Государственная Дума - это сборище фриков и бездельников, и никто никогда не убедит меня в обратно.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвылитый литойну недаром же одна буква изменяет весь смысл работы этого органа и соответствует истине........1941-1945Дармоеды заняты изнурительной работойVBvladimir bedarevШварцнегер же стал губернатором Калифорнии, почему же Звереву не стать депутатом Госдумы, он же не последний парень на деревне.Комментировать
Свежие комментарии