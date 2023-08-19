Военное обозрение

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Украинские СМИ: В Драмтеатре Чернигова во время ракетного удара проходила выставка производителей БПЛА

Украинские СМИ: В Драмтеатре Чернигова во время ракетного удара проходила выставка производителей БПЛА

Сегодня в Чернигове прогремели взрывы, как сообщают украинские СМИ – ВС РФ нанесли удары баллистическими ракетами по центру города.

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