Карацев о миксте с Весниной: «Она дает мне советы, делится опытом. Мне нравится»

Россиянин Аслан Карацев прокомментировал то, что на «Ролан Гаррос» выступает в миксте с Еленой Весниной.

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