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Царьград

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Ракетный удар 14 августа по Брянску уничтожил часть жилого дома

Ракетный удар 14 августа по Брянску уничтожил часть жилого дома

В Брянске 14 августа ракетный удар повредил жилой дом в Советском районе. Серьезные восстановительные работы ведутся, потребуется замена железобетонных конструкций.

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