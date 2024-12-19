Сергей Светлаков рассказал, над какими шутками сейчас больше всего смеются

Клава Кока доит козу, Ольга Бузова принимает роды, а Дмитрий Маликов сражается на саблях с Тимуром Батрутдиновым – это невероятное зрелище можно будет увидеть в новой комедии Сергея Светлакова «Звёзды в Сибири» (16+), которую он недавно представил нижегородцам.
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